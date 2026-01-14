Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel s'impose face à Boulazac et débloque son compteur en 2026

  • par V.G.

    • L'Asvel s'est imposé mardi soir face à Boulazac (94-77), débloquant ainsi son compteur de victoire de 2026.

    Deux jours après son revers contre Paris, l'Asvel a retrouvé le sourire sur son parquet en faisant le travail dès la première période (51-36) face à Boulazac, sans Heurtel ni Ndiaye, ménagés.

    Malgré quelques sursauts des visiteurs elle a globalement ensuite contrôlé la partie, portée notamment par son adresse extérieure (12/26 dont 5/5 pour Melvin Ajinça, auteur de 21 pts).

    Cette victoire, la première de 2026, permet aux hommes de Pierric Poupet de pointer à la 4e place du classement en championnat. Une place qui lui permettra d'être tête de série pour la prochaine Leaders Cup.

