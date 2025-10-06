Actualité

Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine

  • par Romain Balme

    • Ingénieur en science des matériaux et diplômé de Polytech Nantes, Steve Babureck avait rejoint Soitec en 2011.

    Le groupe d’électronique Soitec, basé à Bernin, en Isère, expert mondial de la conception et fabrication de matériaux semi-conducteurs, vient de nommer Steve Babureck vice-président exécutif, et président de la branche américaine.

    La société aux 2 100 salariés, fait face à une restructuration importante puisque Pierre Barnabé, le directeur général de Soitec, a annoncé quitter ses fonctions le 31 mars 2026, pour des raisons personnelles.

    La promotion de Steve Babureck s’inscrit dans un contexte où Soitec affiche une stratégie axée sur l’innovation et la solidité financière. Selon le document d’enregistrement universel 2024-2025, le groupe dispose de six lignes de production et détient un portefeuille de plus de 4 300 brevets. La gouvernance renforce ainsi l’articulation de la stratégie globale avec les interventions sur le marché américain, au cœur du développement des semi-conducteurs. 

    Soitec affichait pour l’exercice clos le 31 mars 2025 un chiffre d’affaires de 891 millions d’euros, en recul de 9 % par rapport à l’exercice précédent. Le groupe consacre 17,1 % de son chiffre d’affaires à la recherche et développement.

    Cette nomination témoigne du rôle central que Soitec confère à la coordination stratégique et aux relations investisseurs pour structurer ses ambitions à l’international, notamment aux États-Unis.

