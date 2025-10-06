Actualité
La Préfecture du Rhône @WilliamPham

Rhône : une semaine de l'intégration des primo-arrivants axée sur l'emploi

  • par La rédaction

    • La 5e édition de la semaine de l'intégration se déroule du 6 au 10 octobre en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'accent est mis sur l'accès à l'emploi avec des forums et des ateliers notamment.

    Organisée par le ministère de l'Intérieur et la préfecture du Rhône, la semaine de l'intégration des primo-arrivants mobilise services de l'État, collectivités, associations et entreprises autour de l'intégration professionnelle.

    Un parcours de formation proposé par France travail

    Le 7 octobre, France Travail Vénissieux organise un forum de l'emploi avec une quinzaine d'entreprises. Un "pic'up tour" mobilisera "le plus grand nombre de publics dits invisibles, publics non encore connus des structures d'accompagnement et notamment des étrangers Primo-Arrivants".

    Le même jour, l'agence France Travail de Lyon Jean Jaurès propose un parcours de formation pour développer les compétences linguistiques nécessaires dans le secteur HCR. Le 8 octobre, une rencontre destinée aux acteurs économiques à l'Institut des ressources industrielles donnera "toutes les clés utiles pour lever les freins et sécuriser les embauches" d'étrangers.

    Une conférence régionale se tiendra le 9 octobre à la préfecture, suivie d'un atelier "Travailler en France" le 10 octobre à Tassin-la-Demi-Lune pour conclure la semaine.

    à lire également
    Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : une semaine de l'intégration des primo-arrivants axée sur l'emploi 17:12
    Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine 17:04
    Drôme : le tunnel du col de la Machine fermé du 6 au 10 octobre 16:37
    Chat 3D : la start-up fondée à Lyon lève 3 millions d'euros 16:30
    Ekiden
    Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden 15:59
    d'heure en heure
    A41
    Haute-Savoie : l'A41 rouverte ce lundi après une opération "60 h chrono" réussie 15:23
    Banque Populaire Auvergne-Rhône- Alpes : Christophe Ozenda nommé directeur commercial régional 14:57
    À Lyon, l'Après invite les partis de gauche à une rencontre pour reconstituer le NFP 14:48
    Lyon Platinum Padel : le plateau dévoilé, une paire de légende présente 14:16
    Radiant-Bellevue : des génériques de dessins animés très jazzy ! 13:38
    BUS -TCL lyon
    TCL : "une partie de la flotte" des bus est paralysée ce lundi dans la métropole de Lyon 13:08
    Près de Lyon : prison ferme pour deux individus impliqués dans une dizaine de cambriolages 12:21
    Fresque des Canuts
    Lyon se classe 1ère destination "responsable" en France, 8e dans le monde 11:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut