Rhône : une semaine de l'intégration des primo-arrivants axée sur l'emploi

La 5e édition de la semaine de l'intégration se déroule du 6 au 10 octobre en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'accent est mis sur l'accès à l'emploi avec des forums et des ateliers notamment.

Organisée par le ministère de l'Intérieur et la préfecture du Rhône, la semaine de l'intégration des primo-arrivants mobilise services de l'État, collectivités, associations et entreprises autour de l'intégration professionnelle.

Un parcours de formation proposé par France travail

Le 7 octobre, France Travail Vénissieux organise un forum de l'emploi avec une quinzaine d'entreprises. Un "pic'up tour" mobilisera "le plus grand nombre de publics dits invisibles, publics non encore connus des structures d'accompagnement et notamment des étrangers Primo-Arrivants".

Le même jour, l'agence France Travail de Lyon Jean Jaurès propose un parcours de formation pour développer les compétences linguistiques nécessaires dans le secteur HCR. Le 8 octobre, une rencontre destinée aux acteurs économiques à l'Institut des ressources industrielles donnera "toutes les clés utiles pour lever les freins et sécuriser les embauches" d'étrangers.

Une conférence régionale se tiendra le 9 octobre à la préfecture, suivie d'un atelier "Travailler en France" le 10 octobre à Tassin-la-Demi-Lune pour conclure la semaine.