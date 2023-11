"Danse en coeur" récolte 145 480 €  pour les enfants malades

La première édition a eu lieu les 18 et 19 novembre au H7 de Lyon au profit de l’association "Docteur Clown".

Un succès pour cette première édition. L’association "Danse en cœur" a récolté 145 480 euros après une course aux dons de plusieurs mois et un tournoi de danse effréné. Des live en direct de Paris, de Madagascar, de Yaoundé et des Sables d’Olonne ont rythmé les 24h de ce challenge particulier.

Les vainqueurs de la Course aux dons sont les équipes qui ont récolté le plus de dons dans les 2 catégories "Entreprise" et "Tribu". Ces équipes ont également relevé le challenge sportif de 24h de danse non-stop en relais par équipe.

A lire aussi : Danser 24h non-stop : la course aux dons la plus excitante de France

Cette année, les dons sont intégralement reversés à l’association "Docteur Clown". Elle regroupe 18 clowns hospitaliers professionnels qui interviennent dans le Rhône, avec un objectif : rendre le sourire aux enfants malades.