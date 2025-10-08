Deux jeunes chercheuses rhodaniennes ont été récompensées du Prix Jeunes Talents France 2025 L’Oréal-Unesco pour leurs recherches.

Kshama Sharma et Marie Robert, deux chercheuses rhodaniennes ont été récompensées par le prix Jeunes Talents France 2025 L'Oréal-Unesco pour leurs recherches.

Depuis huit ans, le prix décerné par la Fondation l'Oréal et l'Unesco récompense de jeunes chercheuses françaises pour leurs différentes recherches. Cette année, 34 doctorantes et post-doctorantes ont été récompensées pour leur travaux. Parmi elles, deux viennent du département du Rhône.

Dotation et formations à la clé

La première chercheuse rhodanienne récompensée est l'indienne Kshama Sharma, une chercheuse postdoctorale au Centre de Résonance Magnétique Nucléaire à Très Hauts Champs Université Lyon 1. Son projet : développer une méthode inédite pour observer les interactions entre protéines et adjuvants dans les vaccins, grâce à une technologie de pointe, la résonance magnétique nucléaire. L'objectif : améliorer l’efficacité et la tolérance des vaccins.

La seconde est Marie Robert. Origine de Millery, elle est médecin en formation et doctorante en immunologie, ancienne étudiante à la faculté de médecine de Lyon-Est. Cette dernière a été récompensée pour ses recherches sur la tuberculose et la sarcoïdose, visant à mieux comprendre les mécanismes à l’origine des deux maladies inflammatoires encore difficiles à différencier. L'objectif : développer des tests de diagnostic plus simples et, à terme, de nouveaux traitements.

A l'issue de leur nomination, les deux lauréates ont remporté une dotation permettant de soutenir leurs travaux. Celle-ci représente 15 000 euros pour Marie Robert (doctorante) et 20 000 euros pour Kshama Sharma (post-doctorante). Les deux jeunes femmes bénéficient également de formations en communication et en leadership, pour mieux affronter le "plafond de verre" et mieux valoriser leurs recherches scientifiques.

