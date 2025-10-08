Actualité
Marie Robert
MARIE ROBERT-2 © Fondation L’Oréal

Deux Rhodaniennes récompensées du Prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco

  • par Loane Carpano

    • Deux jeunes chercheuses rhodaniennes ont été récompensées du Prix Jeunes Talents France 2025 L’Oréal-Unesco pour leurs recherches.

    Kshama Sharma et Marie Robert, deux chercheuses rhodaniennes ont été récompensées par le prix Jeunes Talents France 2025 L'Oréal-Unesco pour leurs recherches.

    Depuis huit ans, le prix décerné par la Fondation l'Oréal et l'Unesco récompense de jeunes chercheuses françaises pour leurs différentes recherches. Cette année, 34 doctorantes et post-doctorantes ont été récompensées pour leur travaux. Parmi elles, deux viennent du département du Rhône.

    Dotation et formations à la clé

    La première chercheuse rhodanienne récompensée est l'indienne Kshama Sharma, une chercheuse postdoctorale au Centre de Résonance Magnétique Nucléaire à Très Hauts Champs Université Lyon 1. Son projet : développer une méthode inédite pour observer les interactions entre protéines et adjuvants dans les vaccins, grâce à une technologie de pointe, la résonance magnétique nucléaire. L'objectif : améliorer l’efficacité et la tolérance des vaccins.

    La seconde est Marie Robert. Origine de Millery, elle est médecin en formation et doctorante en immunologie, ancienne étudiante à la faculté de médecine de Lyon-Est. Cette dernière a été récompensée pour ses recherches sur la tuberculose et la sarcoïdose, visant à mieux comprendre les mécanismes à l’origine des deux maladies inflammatoires encore difficiles à différencier. L'objectif : développer des tests de diagnostic plus simples et, à terme, de nouveaux traitements.

    A l'issue de leur nomination, les deux lauréates ont remporté une dotation permettant de soutenir leurs travaux. Celle-ci représente 15 000 euros pour Marie Robert (doctorante) et 20 000 euros pour Kshama Sharma (post-doctorante). Les deux jeunes femmes bénéficient également de formations en communication et en leadership, pour mieux affronter le "plafond de verre" et mieux valoriser leurs recherches scientifiques.

    Lire aussi : Les scientifiques femmes donnent l'exemple à Lyon

    à lire également
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Marie Robert
    Deux Rhodaniennes récompensées du Prix Jeunes Talents l'Oréal-Unesco 13:46
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Il roule drogué à 169 km/h... Un chauffard de 18 ans perd son permis obtenu deux mois plus tôt 13:11
    Saône-et-Loire : X'Plan research remporte un concours porté par Huawei 13:00
    À Lyon, la pépinière du Ninkasi alerte sur "la précarité des artistes émergents" 12:37
    Tripadvisor : Pic, à Valence, parmi les meilleurs des meilleurs du monde 12:10
    d'heure en heure
    Rassemblés pour Villeurbanne élus
    Municipales 2026 : les élus de gauche lancent "Rassemblés pour Villeurbanne" 11:58
    Littérature et rock : Carte de séjour, une biographie monstre pour un groupe lyonnais mythique 11:29
    Festival Sens Interdits, du théâtre dans tous les sens ! 11:15
    Maxi Zoo : 13 nouveaux magasins ouverts entre juillet et septembre 11:13
    Festival Lumière : l'acteur réalisateur Sean Penn présentera quatre de ses films 10:49
    Villeurbanne : neuf interpellations lors d'un coup de filet anti-drogue au Tonkin 10:18
    Lyon : la Halle Tony Garnier en difficulté depuis l'ouverture de la LDLC Arena ? 09:44
    14 000 cartons pour 14 000 personnes sans abris : l'association Alynea lance une action contre la misère 09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut