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Théâtre de la Croix-Rousse @WilliamPham

Lyon : confronté à la baisse des subventions, le Théâtre de la Croix-Rousse lance un appel aux dons

  • par LR

    • Fragilisé par plusieurs réductions de financements publics, le Théâtre de la Croix-Rousse sollicite pour la première fois le soutien financier direct de son public afin de préserver sa programmation et ses tarifs.

    C'est un signal rare dans le paysage culturel lyonnais. Comme révélé pas nos confrères de Tribune de Lyon, le Théâtre de la Croix-Rousse a décidé de faire appel à la générosité de ses spectateurs pour faire face à la baisse de ses subventions publiques.

    L'établissement du 4e arrondissement a vu son soutien financier diminuer de 7 % cette année de la part de l'État, via la DRAC. Une réduction qui s'ajoute à une précédente coupe budgétaire, portant la baisse totale à près de 10 % de l'enveloppe accordée au théâtre.

    Dans ce contexte, la direction du lieu a lancé une campagne de dons ouverte à tous. L'objectif affiché est de préserver "la richesse et la diversité" de la programmation, tout en maintenant une politique tarifaire accessible. Le théâtre rappelle que le prix des billets reste largement inférieur au coût réel des spectacles grâce au soutien public. Cette démarche, inhabituelle pour une scène conventionnée, intervient alors que de nombreux acteurs du spectacle vivant alertent sur les conséquences des restrictions budgétaires. Pour le Théâtre de la Croix-Rousse, il s'agit aussi de défendre un modèle culturel fondé sur l'accès du plus grand nombre à la création artistique.

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