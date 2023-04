Lyon : à la Confluence, la Station Mue réouverte

La station Mue, espace culturel et de détente situé à la Confluence, a réouvert le 1er avril, et propose une nouvelle saison de festivités, avec quarante événements de plein air.

Gérée par la SPL Lyon Confluence, la Station Mue est la première pièce aménagée du Champ, une forêt urbaine en constitution au sud de la Confluence. Sur une parcelle paysagée, elle se déploie autour d’une installation architecturale de plein air, sorte de nid géant en bois sur une surface de 750 m2.

Pensée comme un "laboratoire d’usage ouvert à tous", elle propose un nouveau programme d'événements en plein air jusqu'en octobre, avec spectacles d'art vivant, concerts, ateliers ludiques et pédagogiques, et différents événements festifs ouverts à tous les publics. Le prochain événement sera dédié aux plus petits, avec un bal "Minichoux, le bal des insectes", vendredi 14 avril. Les 29 et 30 avril, une Fête à ciel ouvert sera organisée avec des stands d'artisanat et des ateliers DIY. Le reste de la programmation est à découvrir sur le site de Lyon Confluence.

En 2022, la Station Mue a accueilli plus de 10 000 personnes entre mi-mai et début octobre dans le cadre d’une vingtaine d’événements.