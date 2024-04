Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent ce samedi

Ce samedi, le vent pourrait atteindre les 65 km/h dans certains des sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes concernés par une vigilance jaune pour vents violents.

Le printemps s'annonce chaud et doux cette année. Néanmoins, le vent se montre insistant dans certains coins en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi, Météo France a placé sept départements de la région en vigilance jaune pour vent violent. En plus du Rhône, déjà en vigilance vent depuis vendredi, sont concernés : l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Des bourrasques pouvant aller jusqu'à 65 km/h sont attendues dans l'après-midi.

Deux départements font également l'objet d'une vigilance jaune pour risques de crues : la Saône-et-Loire et l'Allier. En outre, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont en vigilance jaune pour risques d'avalanches.

