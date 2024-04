Le Lou Rugby voyage en Afrique du Sud pour la Champions Cup

Le Lou Rugby défie les Vodacom Bulls, équipe de rugby sud-africaine, pour le compte des huitièmes de finale de la Champions Cup, ce samedi 4 avril à 13h30.

Le Top 14 fait un break ce week-end. Et pour cause, les équipes du championnat de France de rugby s’apprêtent à jouer contre les meilleures formations de l’hémisphère nord et d’Afrique du Sud au cours des phases finales de la Champions Cup. C’est le cas du Lou Rugby, 3e de son groupe, en déplacement à Pretoria pour y défier les Vodacom Bulls dans le cadre des huitièmes de finale, ce samedi 4 avril, 13h30.

Une rencontre qui intervient seulement quatre mois après la dernière confrontation entre les deux équipes en phase de groupe. Dès lors, les Rouge et Noir l'avaient emporter sur le fil face aux Sud-Africains (29-28). Sur les trois dernières oppositions avec leurs adversaires du jour, les lyonnais se sont imposés par deux fois, pour une défaite.

Ce choc sera notamment l'occasion de découvrir le jeune Avé Maalo, 21 ans, issu du centre de formation et titulaire aujourd'hui. Le demi de mêlée Baptiste Couilloud, habituellement titutaire en championnat, n'est pas sur la feuille de match.

