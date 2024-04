Météo : douceur et ensoleillement ce samedi à Lyon

Il fera chaud à Lyon avec 24°C attendus ce samedi après midi.

Le ciel lyonnais, majoritairement ensoleillé, sera accompagné d'un léger voile nuageux ce samedi. "Le nuage de sable qui fait l'actualité météo ne concernera que l'Ouest du pays aujourd'hui et ne nous touchera véritablement qu'à partir de demain, indique Météo France. Nous devrions donc profiter de conditions lumineuses, sous un ciel à peine grisé par les poussières en fin d'après-midi".

À noter, la présence d'un fort vent du sud qui persiste aujourd'hui avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h.

Côte températures, l'organisme de météorologie prévoit un “impressionnant pic de douceur” à Lyon. Et pour cause, le thermomètre affiche 14°C dans la matinée, avant d'atteindre 24°C dans l'après-midi, soit 8°C de plus que les normales de saison. Le mercure devrait redescendre à 20°C dans la soirée, puis à 16°C au cours de la nuit.