Sénatoriales 2026 : des mouvements de gauche du Rhône demandent de revoir la place d’Hélène Geoffroy

À quelques semaines des élections sénatoriales, l’Arc unitaire du Rhône dénonce le choix d’Hélène Geoffroy en deuxième position sur la liste commune de gauche.

Les sept sénateurs et sénatrices du département du Rhône seront renouvelés le 27 septembre prochain, à l’occasion des élections sénatoriales. Trois organisations de gauche, réunies au sein de l’Arc unitaire du Rhône, tapent du poing sur la table contre la liste commune portée par l’écologiste Thomas Dossus.

Dans une lettre ouverte adressée au secrétariat national du Parti socialiste (PS) et aux militants socialistes du Rhône, Générations 69, L’Après 69 et Debout ! Rhône contestent la présence d’Hélène Geoffroy, conseillère métropolitaine de Lyon, en deuxième position de la liste rassemblant Les Écologistes, le PS, le PCF et l’Arc unitaire.

"Comment accepter que la deuxième place ait été attribuée à Hélène Geoffroy ?"

Pour les signataires, les sénatoriales doivent permettre de prolonger la dynamique d’union de la gauche née avec le Nouveau Front populaire. Ils appellent les différentes forces à se concentrer sur "nos actions communes locales comme au niveau national" plutôt que sur "nos intérêts individuels ou bassement partisans".

Les trois organisations ciblent directement l’ex maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy. Elles lui reprochent d’avoir "œuvré contre l’union de la gauche" et d’avoir été "l’une des actrices principales de la défaite de la gauche aux élections métropolitaines de 2026" en refusant de s’allier avec LFI. "Dès lors, comment accepter que la deuxième place de la liste commune (…) portée par l’Écologiste Thomas Dossus, ait été attribuée à Hélène Geoffroy ?"

Ils mettent également en avant le risque d’une progression du Rassemblement national lors du scrutin sénatorial et appellent la gauche à ne pas se diviser. "En ces temps de crise, où les forces les plus réactionnaires du pays sont aux portes du pouvoir, la gauche doit plus que jamais être unie et revendiquer cette unité", écrivent-ils. Ambiance.