Football : l’OL ramène un précieux nul de Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions

L’Olympique Lyonnais a obtenu un match nul (1-1) mardi soir à Istanbul face à Fenerbahçe, en barrage aller de Ligue des champions.

L’OL s’est montré rassurant. Dans une ambiance particulièrement hostile au Şükrü Saracoğlu de Fenerbahçe, les Lyonnais ont obtenu un nul (1-1) ce mardi 18 août en Turquie, pour le compte du barrage aller de Ligue des champions. Un résultat qui place les hommes de Paulo Fonseca en position favorable, surtout sur l’aspect psychologique, avant le retour à Décines.

Loïs Openda séduit déjà les supporters

Les Lyonnais ont pris les devants juste avant la pause. À la 40e minute, Loïs Openda a trouvé la faille pour permettre à l’OL de mener 1-0. L’attaquant belge a notamment profité d’une belle action collective avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso pour venir conclure de la tête. L’attaquant belge, déjà auteur de deux rencontres solides face au Sparta Prague, semble avoir déjà conquis le cœur des supporters rhodaniens de par sa combativité. Certains en auraient même déjà oublié Endrick…

Les Turques, impuissants en première période, ont rapidement réagi au retour des vestiaires. Et ce, grâce à l’ancien Marseillais, Mason Greenwood, qui a égalisé à la 47e minute, remettant les deux équipes à égalité. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, dont un poteau dans chaque camp, le score n’a ensuite plus évolué. L’OL repart donc d’Istanbul avec un résultat particulièrement intéressant avant la seconde manche.

Le match retour est programmé le mardi 26 août au Groupama Stadium, à 21h. Une victoire permettra aux hommes de Paulo Fonseca de décrocher leur qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Un succès ô combien important pour les finances du club.

🗨️ « Je suis content pour mon but, mais le plus important c'est le match de la semaine prochaine »



🎙️ La réaction de notre buteur Loïs Openda après son premier but sous les couleurs de l'OL face au Fenerbahçe🔴🔵



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