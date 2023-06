Sécurité, hôtellerie... des postes à pourvoir pour la Coupe du monde de Rugby à Lyon

À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby en France, de nombreux postes dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, ou encore la logistique sont à pourvoir à Lyon.

Lyon se prépare à accueillir les matchs de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre prochains. Dans le cadre de cet événement sportif majeur, de nombreux postes sont à pourvoir à Lyon et à Saint-Etienne. Pour mémoire, neuf matchs seront disputés dans les enceintes des stades du Groupama Stadium de l'Olympique lyonnais et de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne.

Parmi les postes à pourvoir, Pôle Emploi propose des emplois dans divers secteurs de l'événementiel : agent de sécurité, serveur, commis de cuisine, réceptionniste, femme de chambre, chauffeur de bus, cariste, guide pour les visites du stade, caissier, vendeur...

Pour postuler, rendez-vous sur le site de Pôle Emploi.

Job dating et formation

En plus des offres d'emploi, Pôle Emploi organise des job dating durant l'été et trois sessions de formation pour devenir agent de sécurité dans l'événementiel dans le Rhône, du 3 au 25 juillet au Greta de Rillieux-la-Pape, du 10 juillet au 1er août à l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Vénissieux et du 23 août au 13 septembre à l’AFPA de Vénissieux. En parallèle, les job dating des métiers du domaine de la sécurité privée, des transports, ou de l'hôtellerie sont organisés mercredi 5 juillet à Villeurbanne, de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30.

