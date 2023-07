Se rafraîchir à Lyon : Quelques idées pour échapper à la chaleur

Alors que les températures estivales atteignent des sommets à Lyon, trouver des endroits frais pour se détendre et se rafraîchir devient une priorité. Voici quelques suggestions pour échapper aux températures élevées et passer du bon temps à Lyon.

Les cinémas

Une salle de cinéma Pathé © William Pham

Lyon regorge de lieux où vous pourrez vous rafraîchir tout en profitant de vos activités préférées. Si vous recherchez un refuge à l'abri de la chaleur estivale, les cinémas et les centres commerciaux de la ville sont des choix judicieux.

Les cinémas lyonnais offrent un large éventail de films, permettant de se divertir tout en échappant à la chaleur extérieure. Les salles climatisées vous accueillent dans un environnement confortable, vous permettant de vous détendre et de profiter des dernières sorties cinématographiques.

Les centres commerciaux

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu © Romane Thevenot

Les centres commerciaux sont également une excellente option pour se mettre à l'abri de la chaleur tout en profitant d'une séance de shopping. Des lieux tels que la Part-Dieu ou encore Confluence proposent un large choix de boutiques où vous pourrez flâner et faire vos emplettes dans une atmosphère climatisée. Vous pourrez ainsi vous détendre, explorer les dernières tendances de la mode, découvrir des produits locaux ou même déguster des spécialités culinaires dans les espaces de restauration.

Bonne nouvelle pour les amateurs de shopping : les boutiques sont exceptionnellement ouvertes ce dimanche après une période de fermeture due aux émeutes récentes. De plus, cette ouverture coïncide avec la période de soldes, offrant ainsi une opportunité idéale pour faire des affaires tout en bénéficiant d'un environnement frais et confortable.

Si vous êtes à la recherche d'aventure et de lieux moins fréquentés, voici quelques suggestions qui vous permettront de vous rafraîchir pendant cette période de canicule.

Lac de Miribel

Lac des Eaux Bleues à Miribel-Jonage © Benoît Prieur - Wikimedia Commons

Une destination incontournable des Lyonnais lorsque le mercure grimpe, et pourtant, on ne s'en lasse pas. À 20 minutes en voiture de Lyon, le lac de Miribel est le plus proche de l'agglomération où la baignade est autorisée. Léger bémol : vous ne serez sans doute pas les seuls à vous y rendre pour tremper les pieds dans l'eau. Les plus courageux peuvent néanmoins marcher ou pédaler autour du lac pour trouver des spots moins fréquentés, notamment le charmant lac d'Emprunt à proximité du pont de Meyzieu.

Crypte des Brotteaux

Crypte des Brotteaux © Nadège Druzkowski

En plein cœur du 6e arrondissement de Lyon, la crypte des Brotteaux est sans doute l'un des édifices religieux les moins célèbres de Lyon. Cette chapelle souterraine rend hommage aux centaines de Lyonnais, opposés à la Révolution, tués par l'armée française pendant le siège de Lyon en 1793. L'occasion d'en apprendre davantage sur ce passage de l'histoire de la ville, et de profiter du sous-sol pour se rafraîchir.

Cascade de Glandieu (à Brégnier-Cordon)

Cascade de Glandieu © Chabe01 - Wikimedia Commons

Accessible en une heure en voiture depuis Lyon, la cascade de Glandieu, avec ses 60 mètres de hauteur, est un petit bijou naturel niché dans le village de Brégnier-Cordon dans l'Ain. Il est possible d'admirer la cascade depuis un espace aménagé. La baignade, le pique-nique et les chiens sont interdits pour préserver la cascade. Mais, à deux kilomètres à peine de la cascade, les visiteurs pourront se baigner au niveau du plan d'eau de Glandieu.