Lyon : Franz Ferdinand sera en concert au Transbordeur en mars

Le groupe de rock se produira sur la scène du Transbordeur le 23 mars prochain.

Après un passage aux Nuits de Fourvière cet été, Franz Ferdinand est de retour à Lyon. Plutôt à Villeurbanne où le groupe donnera un concert, au mythique Transbordeur, dans le cadre de sa nouvelle tournée dédiée à son dernier album, The Human fear.

Le concert est fixé au 23 mars. La billetterie ouvrira quant à elle ce vendredi 12 septembre à 11 heures sur le site du Transbordeur. Franz Ferdinand a vendu à l'heure actuelle plus de dix millions d'albums, et comptabilise plus de 2,5 milliards de streams.