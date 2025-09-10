Actualité
Le Transbordeur, salle de concert mythique à Villeurbanne.

Lyon : Franz Ferdinand sera en concert au Transbordeur en mars

  • par Nathan Chaize

    • Le groupe de rock se produira sur la scène du Transbordeur le 23 mars prochain.

    Après un passage aux Nuits de Fourvière cet été, Franz Ferdinand est de retour à Lyon. Plutôt à Villeurbanne où le groupe donnera un concert, au mythique Transbordeur, dans le cadre de sa nouvelle tournée dédiée à son dernier album, The Human fear.

    Le concert est fixé au 23 mars. La billetterie ouvrira quant à elle ce vendredi 12 septembre à 11 heures sur le site du Transbordeur. Franz Ferdinand a vendu à l'heure actuelle plus de dix millions d'albums, et comptabilise plus de 2,5 milliards de streams.

