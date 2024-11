La parti LR de Saint-Fons demande des renforts policiers à Bruno Retailleau

Mardi 12 novembre, le parti Les Républicains de Saint-Fons s'est adressé au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à travers un courrier, demandant un déploiement d'effectifs de Police Nationale sur le secteur St-Fons-Vénissieux.

Alors que le 3 octobre dernier, le maire de Saint-Fons avait suggéré au chef de file LR Saint-Fons, Silvio Rofi, d'écrire au ministre de l'Intérieur quant aux "nombreuses incivilités vécues par les Sainfoniards durant la période estivale", dénoncés par celui-ci, le parti Les Républicains Saint-Fons, a adressé ce mardi 12 novembre, un courrier au Ministre de l'Intérieur (LR) Bruno Retailleau, afin de lui demander un déploiement d'effectifs de Police Nationale sur le secteur Saint-Fons-Vénissieux.

Dans sa lettre, Silvio Rofi alerte le ministre sur l'insécurité de sa commune : "Ce courrier a vocation de porter à votre connaissance la situation inquiétante d’un territoire gangréné par l’insécurité, les incivilités, les atteintes aux biens et aux personnes, trafics en tous genres, ce qui a pour conséquence d’être un facteur certain de dégradation du cadre de vie de nombreux français de toutes origines et toutes confessions religieuses qui y résident."

Il demande alors "un renfort significatif des moyens de la police nationale dans le secteur des communes de St Fons et Vénissieux", afin de faire face aux problèmes de sécurité. Un "appel à l'aide", selon Silvio Rofi, qui conclut que "Tout doit être mis en œuvre afin que Saint-Fons ne devienne pas un territoire perdu de la République et qu’un message fort soit envoyé à ceux qui auraient pour projet de menacer le vivre-ensemble et l’ordre public".

