Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Deuxième défaite de rang pour l'Asvel en Euroligue, qui sombre à Kaunas

  • par V.G.

    • L'Asvel a conclu sa semaine en Euroligue par une deuxième et lourde défaite jeudi soir, chez le Zalgiris Kaunas (96-59), en Lituanie pour le compte de la 8e journée.

    Les Villeurbannais, déjà tombés mardi sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade, ont souffert devant une des équipes en forme de ce début de saison. Le Zalgiris, installé sur le podium, compte désormais six victoires pour deux défaites. La formation emmenée par Pierric Poupet encaisse de son côté un sixième revers et demeure installée en bas de tableau.

    La soirée a été d'autant plus morose que les Villeurbannais - toujours privés d'Edwin Jackson, Thomas Heurtel et Shaquille Harrison - ont dû faire sans Nando de Colo une grande partie de la rencontre. Se touchant l'arrière de la cuisse, le Français a demandé à sortir au milieu du deuxième quart-temps.

    L'Asvel trop imprécise

    L'Asvel était déjà dans le dur à ce moment-là, le Zalgiris ayant commencé à creuser l'écart sous la houlette d'un Sylvain Francisco lumineux et qui, quelques jours après un double-double contre la Virtus Bologne, a bien failli réiterer sa performance devant le club français (15 pts, 7 passes, 4 rebonds en 19 minutes).

    Quand les multiple champions de France ont bataillé pour marquer dans le troisième quart-temps (25-9), lui s'est régalé à trois points tout en se jouant de la défense adverse et en distillant des passes à ses coéquipiers. Il a par la suite été laissé sur le banc, sans problème pour Kaunas qui a poursuivi sa belle partition devant une défense villeurbannaise trop fébrile.

    Avec seulement 39% d'adresse à deux points, 20,7 à longue distance (contre 69,4 et 52,9% pour le Zalgiris Kaunas), difficile pour les partenaires de Glynn Watson (14 pts) d'espérer une issue positive. De retour en championnat dimanche contre l'Elan Chalon, Villeurbanne aura à nouveau fort à faire en Euroligue la semaine prochaine avec un déplacement chez le tenant du titre, Fenerbahçe.

