Saône-et-Loire : la rocade de Beaune fermée pendant quatre nuits

Des travaux perturberont la circulation sur la rocade de Beaune en Saône-et-Loire.

Le département de Côte-d'Or va procéder la semaine prochaine à des travaux sur l’ensemble de la nouvelle rocade de Beaune. Une partie de la route départementale 1074 est concernée par ces travaux entre Beaune et Pommard.

Début des travaux le lundi 4 septembre

Le chantier va débuter le lundi 4 septembre et s’achèvera le vendredi 8 septembre, sauf aléas climatiques. Les travaux nécessitant une coupure totale de la circulation seront réalisés de nuit. La circulation sera possible entre 6 h et 21 heures.

Des déviations seront mises en place lors des quatre jours de travaux, par la route de Pommard, l’avenue de la Résistance, la rue Bourgelat, la rue Jean-des-Vignes-Rouges, l’avenue Charles-de-Gaulle et la route départementale 113. L’accès au secteur sud de la zone d’activité porte de Beaune se fera par les voies André-Marie-Ampère et André-Gagey.

La couche de roulement sera renouvelée sur un linéaire de 3,1 km.