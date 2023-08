Le niveau de l’Ain sur le point de baisser de plusieurs mètres

À partir du 4 septembre, le niveau de l’Ain devrait baisser dans des proportions importantes. En cause, la vidange décennale de la retenue du barrage d’Allement.

D’ici quelques jours, un spectacle peu commun va se dessiner dans l’Ain. À partir du 4 septembre, la rivière éponyme, qui prend sa source en Bourgogne avant de se jeter dans le Rhône, va connaître une importante décrue sur sa partie située entre Bolozon et l’Allement. En cause, la vidange décennale de la retenue du barrage d’Allement, afin de procéder à la maintenance et la modernisation de l’ouvrage hydroélectrique opéré par EDF.

Pendant la durée de l’opération, qui doit s’étendre sur neuf semaines, l’accès aux berges de la rivière sera interdit, rapporte Le Progrès. À la demande de la préfecture, plusieurs communes ont pris des arrêtés visant à prévenir l’accès aux bords de l’eau, la décrue rendant les rives glissantes. Le niveau de l’eau devrait commencer à remonter quelques jours avant la fin du chantier, pour retrouver son niveau habituel autour du 3 novembre.