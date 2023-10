Saône-et-Loire : une semaine dédiée à l'intégration des étrangers

La semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivant se tiendra du 16 au 20 octobre en Saône-et-Loire.

L'édition 2022 avait donné lieu à plus de 400 évènements organisés dans toute la France. Du 16 au 20 octobre, la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants revient en Saône-et-Loire.

Projections, tables rondes et ateliers

L'objectif est de "mettre en lumière et valoriser les initiatives, les réalisations et la mobilisation continue de tous les acteurs qui œuvrent aux côtés des services de l’Etat dans le département de Saône-et-Loire", explique la préfecture.

Cette année, les évènements sont organisés autour des neuf étapes constituant le parcours d'intégration des personnes arrivant en France. L’apprentissage du français, les valeurs de la République et la citoyenneté, l’accès à l’emploi, à la mobilité, au logement, à la santé, à la culture et au sport, l’engagement citoyen et le programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfugiés).

Une table ronde est par exemple organisée lundi 16 octobre à 10 h à Montceau sur le thème "Déconstruire les préjugés". Le vendredi, des ateliers de renforcement linguistique seront organisés par plusieurs associations. Le programme complet est à retrouver sur le site de l'évènement.