Les loups font débat en Saône-et-Loire

Alors que 298 attaques de loups ont été dénombrées dans le département en 2023, les acteurs du dossier se sont réunis ce jeudi pour faire le point.

"Il faut tuer le loup, ni plus ni moins", a affirmé hier soir Rémy Rebeyrotte, député européen Renaissance, lors de la réunion organisée par le préfet de la Saône-et-Loire. Depuis le début d'année, près de 300 animaux d'élevage auraient été attaqués dans le département, ce qui génère un mécontentement général. La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), la Coordination rurale et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire étaient justement présents pour l'occasion.

Des éleveurs en colère

Avec un niveau de prédation particulièrement élevé, la Saône-et-Loire est l'un des départements français les plus touchés. Selon l'Office français de la biodiversité (OFB), un premier loup aurait été repéré en 2019. Depuis, trois individus ont été abattus mais le nombre d'attaque ne cesse d'augmenter. Cette situation, jugée "incompréhensible et inadmissible" par Rémy Rebeyrotte, cause la colère de nombreux éleveurs. Pour Benoît Regnault, de la FDSEA, "la cohabitation avec le loup est impossible dans les territoires d'élevage".

Lors des échanges, la règlementation en vigueur sur le droit de tuer ou non un loup a particulièrement été critiquée. En effet, la louveterie est seule habilitée pour tuer un loup et ne peut le faire que dans certains cas. Il faut notamment qu'une parcelle ait déjà été attaquée pour y abattre un individu. Cependant, le préfet Jean-Paul Celet se veut rassurant : "On a la bonne stratégie, elle va fonctionner. Il faut juste un peu plus de temps". La brigade d'intervention de l'OFB devrait ainsi être mobilisée à 100% dans le département pour apaiser les éleveurs.

Cette réunion en Saône-et-Loire intervient alors qu'une réunion nationale devrait s'organiser d'ici peu, en présence d'une soixantaine de préfets, selon Info-Chalon.

