Santé, culture, sport...Retour sur de récents succès lyonnais

Plusieurs personnalités, sociétés et établissements lyonnais ont connu de belles avancées ces dernières semaines, dans des disciplines variées...Aperçu de ces succès made in Lyon.

Qu'il s'agisse de recherche médicale, de compétitions sportives ou de culture, la ville de Lyon est représentée par plusieurs personnalités ou établissements ayant connu un certain succès ces dernières semaines.

Aurélien Giraud, champion du monde de skate

Dimanche 5 février, Aurélien Giraud s'est démarqué en remportant les championnats du monde de skateboard street, aux Émirats Arabes Unis. Ce titre lui permet de valider son ticket pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Le nouveau champion a devancé le Portugais Gustavo Ribeiro et le Japonais Ginwoo Onodera. Aux Jeux de Tokyo, le Lyonnais avait terminé en 6 e position.

À Lyon, Aurélien Giraud s'était frotté en 2020 aux fameuses 25 marches d'un escalier situé à la Cité internationale, bien connues des riders. S'il n'avait pas pu effectuer son saut, l'exploit avait été relevé par l'Australien Dominic Di Tommaso.

Un court-métrage lyonnais primé au festival de Trieste

Le 34e festival de court-métrage international de Trieste, en Italie, a récompensé fin janvier le court-métrage Not Tomorrow, coproduit par la société lyonnaise 2 Hérons production. Le film est sorti du lot parmi 17 autres courts-métrages, et a remporté le Prix du jury ainsi que le Prix du meilleur court-métrage. Avec un casting 100% grec, il met en scène l'histoire de Michalis, un homme qui a à peine 24 heures devant lui pour redéfinir sa vie et se faire pardonner par ses proches. Le même soir, il fait une rencontre inattendue, et souhaite que le matin ne vienne jamais...

Au CHU de Lyon, un 1er essai sur la thérapie cellulaire

Le CHU de Lyon est seul site ouvert en France pour un essai clinique international sur la thérapie cellulaire contre le cancer. Le premier patient français à avoir bénéficié d'un nouveau type de thérapie cellulaire contre le cancer a été opéré avec succès à Lyon le 24 janvier dernier à l'hôpital Lyon Sud.

Le CHU de Lyon est le seul site en France à proposer ce protocole, dans le cadre de l’essai clinique international CHIRON, sur la thérapie cellulaire contre le cancer, menée par Achilles Therapeutics plc (Londres, Royaume-Uni). Pour Sébastien Couraud, pneumologue aux HCL, "c'est une étape très encourageante pour la lutte contre le cancer du poumon".

Avec le CNRS, l'ENS Lyon découvre le rôle clé d'une protéine

Début février, une équipe de chercheurs, dont certains de l'ENS Lyon, a annoncé avoir découvert le rôle clé d'une protéine dans l'assimilation de l'azote par les plantes. "L'azote est un élément essentiel pour la croissance des plantes et donc pour la production agricole, exposent les porteurs du projet, qui comptent des chercheurs de l'université Paris-Saclay, et auquel a participé le CNRS. Comprendre comment les plantes assimilent l'azote est essentiel pour développer une agriculture durable utilisant moins d'engrais".

Les chercheurs ont découvert le rôle de la protéine NLP22, qui, en plus de réguler l'assimilation de l'azote, régule également le métabolisme du carbone qui assure l'apport d'énergie de la plante, et joue ainsi un rôle complémentaire à une autre protéine (NLP7). Ceci créé un pont entre l'assimilation du nitrate et le métabolisme du carbone, permettant ainsi "une utilisation efficace de l'azote et la croissance des plantes". "Cette découverte éclaire de façon nouvelle le métabolisme des plantes et leur efficacité à absorber l'azote, ont indiqué les scientifiques. Elle ouvre la voie à la sélection de variétés de plantes assimilant mieux l'azote".