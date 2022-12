Sans-abrisme à Lyon : Grégory Doucet interpelle le ministre du Logement

Le maire de Lyon est revenu ce mercredi matin sur le problème du sans-abrisme à Lyon. Il a écrit au ministre du Logement pour lui demander d'agir.

Invité de BFM Lyon ce mercredi 7 décembre, Grégory Doucet est revenu sur la question du sans-abrisme à Lyon et notamment sur les plus de 280 enfants sans toit dans la Métropole de Lyon. "On est très très loin de la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui doivent agir sur la problématique", a d'abord déploré le maire.

"Il faut réquisitionner des bâtiments"

L'édile a souhaité remercier les parents occupant des écoles pour loger des familles, des actions qui font "la fierté de la ville". En revanche, Grégory Doucet a rappelé que "l'hébergement d'urgence est une compétence de l'Etat. Et d'ajouter : j'ai écrit à Olivier Klein (ministre du Logement, Ndlr) pas plus tard qu'hier pour lui dire il faut réquisitionner des bâtiments."

Lire aussi : Encore 281 enfants sans toit dans les rues de Lyon et Villeurbanne