Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

Samuel Minot a été réélu pour un second mandat à la tête de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes.

Samuel Minot a été réélu à la tête de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes le 25 novembre. Il repart donc pour un second mandat qui s'achèvera en novembre 2028, après un premier mandat marqué par une crise économique profonde et un manque de soutien perçu de la part des pouvoirs publics envers la filière juge la fédération.

Samuel Minot est le co-dirigeant du Groupe Minot, spécialisé dans la charpente et structure bois, aux côtés de son frère Bertrand. Âgé de 46 ans, il est la 4e génération de l'entreprise familiale, créée en 1914 à Villefranche-sur-Saône. En complément de sa présidence au sein de l'organisme BTP de la région, Samuel Minot est également le représentant de la fédération BTP du Rhône et Métropole depuis 2017.

Ses priorités pour ce second mandat sont la dynamique territoriale avec les grands chantiers régionaux tels que les JO, ou le Lyon-Turin, ainsi que les partenariats et l'innovation. Il sera épaulé de Julien Planchon et David Gandaubert.