Actualité
Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
Samuel Minot, nouveau président de la fédération du bâtiment Aura @ Christophe Pouget

Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

  • par La rédaction

    • Samuel Minot a été réélu pour un second mandat à la tête de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes.

    Samuel Minot a été réélu à la tête de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes le 25 novembre. Il repart donc pour un second mandat qui s'achèvera en novembre 2028, après un premier mandat marqué par une crise économique profonde et un manque de soutien perçu de la part des pouvoirs publics envers la filière juge la fédération.

    Samuel Minot est le co-dirigeant du Groupe Minot, spécialisé dans la charpente et structure bois, aux côtés de son frère Bertrand. Âgé de 46 ans, il est la 4e génération de l'entreprise familiale, créée en 1914 à Villefranche-sur-Saône. En complément de sa présidence au sein de l'organisme BTP de la région, Samuel Minot est également le représentant de la fédération BTP du Rhône et Métropole depuis 2017.

    Ses priorités pour ce second mandat sont la dynamique territoriale avec les grands chantiers régionaux tels que les JO, ou le Lyon-Turin, ainsi que les partenariats et l'innovation. Il sera épaulé de Julien Planchon et David Gandaubert.

    à lire également
    Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes 10:45
    Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine 10:27
    Parc paysager du Haras d'Annecy
    Haute-Savoie : Annecy inaugure un nouveau parc paysager en cœur de ville 10:05
    Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé 09:39
    Jeux vidéo, gastronomie, cinéma... La Foire de Lyon revient en mars 09:13
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal 08:55
    Centre Vaccination Covid Gerland 2021 Lyon
    Vaccins : Valneva regroupe ses activités françaises à Lyon 08:40
    Lyon : pourquoi la statue de Louis XIV est-elle en travaux place Bellecour ? 08:21
    Euroligue : l’Asvel s'accroche mais s’incline encore à Barcelone 08:11
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce jeudi 07:54
    "Génocidaires à boycotter" : le ministre de l'Education dénonce des propos "scandaleux" de l'enseignant de Lyon 2 07:45
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    Un jeudi entre nuage et éclaircies à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut