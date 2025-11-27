Le groupe Cegid et la licorne fintech Shine ont annoncé avoir conclu un accord "définitif" pour devenir "un champion européen appelé à devenir un fournisseur de logiciels de premier plan pour les entreprises et leurs experts-comptables".

Le groupe Cegid, fondé en 1983 par l’ex-président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, étend un peu plus son influence en Europe. Spécialisé dans la gestion du cloud pour les professionnels de la finance, des ressources humaines, ou de l’expertise comptable, le groupe a annoncé mercredi 26 novembre avoir conclu un accord "définitif" avec la licorne fintech Shine afin de devenir "un champion européen appelé à devenir un fournisseur de logiciels de premier plan pour les entreprises et leurs experts-comptables". Montant estimé de cette fusion, plus d’un milliard d’euros.

Dans leur communiqué, les deux groupes assurent que cette "combinaison structurante donnera naissance au premier hub financier cloud-native, piloté par l'IA et entièrement intégré, à destination des PME et des professionnels de la comptabilité en Europe". Avec cet accord, cette nouvelle entité servira "plus d’un million de PME et 15 000 experts-comptables" à travers la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique.

Dans le détail, leur plateforme combinée "jouera un rôle essentiel" auprès des PME et experts-comptables lors de leur transition vers "la facturation électronique obligatoire et les réformes de reporting numérique à travers l'Europe, en fournissant une plateforme entièrement conforme et connectée pour tous les besoins de facturation, de compte pro, de comptabilité et de reporting".

