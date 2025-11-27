Actualité

Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Cegid et la licorne fintech Shine ont annoncé avoir conclu un accord "définitif" pour devenir "un champion européen appelé à devenir un fournisseur de logiciels de premier plan pour les entreprises et leurs experts-comptables".

    Le groupe Cegid, fondé en 1983 par l’ex-président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, étend un peu plus son influence en Europe. Spécialisé dans la gestion du cloud pour les professionnels de la finance, des ressources humaines, ou de l’expertise comptable, le groupe a annoncé mercredi 26 novembre avoir conclu un accord "définitif" avec la licorne fintech Shine afin de devenir "un champion européen appelé à devenir un fournisseur de logiciels de premier plan pour les entreprises et leurs experts-comptables". Montant estimé de cette fusion, plus d’un milliard d’euros.

    Dans leur communiqué, les deux groupes assurent que cette "combinaison structurante donnera naissance au premier hub financier cloud-native, piloté par l'IA et entièrement intégré, à destination des PME et des professionnels de la comptabilité en Europe". Avec cet accord, cette nouvelle entité servira "plus d’un million de PME et 15 000 experts-comptables" à travers la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique.

    Dans le détail, leur plateforme combinée "jouera un rôle essentiel" auprès des PME et experts-comptables lors de leur transition vers "la facturation électronique obligatoire et les réformes de reporting numérique à travers l'Europe, en fournissant une plateforme entièrement conforme et connectée pour tous les besoins de facturation, de compte pro, de comptabilité et de reporting".

    Lire aussi :

    à lire également
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes 10:45
    Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine 10:27
    Parc paysager du Haras d'Annecy
    Haute-Savoie : Annecy inaugure un nouveau parc paysager en cœur de ville 10:05
    Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé 09:39
    Jeux vidéo, gastronomie, cinéma... La Foire de Lyon revient en mars 09:13
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal 08:55
    Centre Vaccination Covid Gerland 2021 Lyon
    Vaccins : Valneva regroupe ses activités françaises à Lyon 08:40
    Lyon : pourquoi la statue de Louis XIV est-elle en travaux place Bellecour ? 08:21
    Euroligue : l’Asvel s'accroche mais s’incline encore à Barcelone 08:11
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce jeudi 07:54
    "Génocidaires à boycotter" : le ministre de l'Education dénonce des propos "scandaleux" de l'enseignant de Lyon 2 07:45
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    Un jeudi entre nuage et éclaircies à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut