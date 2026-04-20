À l'occasion du salon d'art contemporain ART3F et du festival Japan Touch, TCL s'adapte. Le réseau de transport renforce la ligne de tramway T5 et en met en service la navette N100.

Alors que le centre Eurexpo accueillera le salon international d'art contemporain Art3F du 24 au 26 avril, et le festival Japan Touch Haru et Geektouch les 25 et 26 avril, TCL adapte son dispositif.

Ainsi, en complément de la ligne de tramway T5, renforcée pour l’événement, la ligne de navette directe N100 sera mise en service sur la période, afin de faciliter l'accès au site pour les visiteurs entre 9 heures et 21 h 30.

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