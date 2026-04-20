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Site Lustucru à Saint-Genis-Laval. Google Maps

Mort dans une usine Lustucru au sud de Lyon : "Il nous faudra comprendre comment un tel drame a été rendu possible"

  • par LR

    • Après le décès d’un jeune homme dans une usine Lustucru à Saint-Genis-Laval, l’entreprise exprime sa "profonde tristesse" et son "immense émotion."

    Pour la première fois depuis la mort d'un jeune homme d'une vingtaine d'années dans la nuit de vendredi à samedi sur son site de production situé à Saint-Genis-Laval, la direction de l'entreprise Lustucru prend la parole.

    "C’est avec une profonde tristesse que nous déplorons un accident du travail mortel survenu dans la nuit de vendredi à samedi 18 avril, au sein de notre site de Saint-Genis-Laval. La victime est un salarié intérimaire présent dans l’entreprise depuis janvier 2026 et travaillant au sein de l'équipe de nuit. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame", déclare ainsi la direction de l'entreprise Lustucru à nos confrères du Progrès.

    "La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue"

    Au moment des faits, le jeune homme nettoyait un laminoir à pâtes lorsqu’il a malheureusement été happé par la machine aux alentours de 23 heures. Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas survécu. "La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l’entreprise. Il nous faudra donc comprendre comment un tel drame a été rendu possible", assure encore la direction. Une enquête est en cours.

    Ce lundi, le site de production est toujours à l’arrêt et les 150 employés restent au chômage technique.

    Lire aussi : Saint-Genis-Laval : un employé d'une usine Lustucru décède dans un accident

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