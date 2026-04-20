Lyon : Ben Mazué annonce une date à la LDLC Arena le 26 novembre

Le chanteur Ben Mazué prolonge son Famille Tour et annonce une nouvelle date à la LDLC Arena près de Lyon le 26 novembre prochain.

Face au succès de sa tournée "Famille Tour", le chanteur Ben Mazué joue les prolongations et annonce 9 nouvelles dates dans l’hexagone. Il fera étape à la LDLC Arena de Lyon pour cette occasion le 26 novembre prochain. Pour rappel, Ben Mazué était passé par le Radiant-Bellevue le 17 décembre.

Il faudra toutefois être rapide puisque les places sont d’ores et déjà en vente. Les prix oscillent entre 45 et 75 euros. Ben Mazué passera également par Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence ou encore Genève, Montpellier et Bruxelles.

Plus d’informations et réservation sur le site de la LDLC Arena.