Saint-Romain-en-Gal : le mausolée antique découvert il y a un an révèle de nouveaux secrets

Découvert en août 2025, un imposant mausolée datant de la fin du Ier siècle avant J.-C. fait l’objet d’une nouvelle campagne de fouilles à Saint-Romain-en-Gal.

Le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, au sud de Lyon, continue de livrer ses secrets. Un an après la découverte d’un mausolée, les archéologues sont de retour sur place pour une nouvelle campagne de fouilles. Lancées le 20 juillet, les opérations se poursuivent jusqu’au vendredi 21 août pour mieux comprendre l’organisation du monument, son emprise et la place qu’il occupait pendant l’antiquité.

Une chambre funéraire bien conservée

Les recherches menées cet été ont permis de découvrir la chambre funéraire du mausolée. Celle-ci a conservé des vestiges liés à la crémation du défunt. "Une découverte particulièrement rare pour un monument de cette nature", selon le Département du Rhône. Ces traces permettent aux chercheurs d’étudier plus précisément les pratiques funéraires de l’époque romaine.

L'entrée de la chambre funéraire. @Musée Saint-Romain-en-Gal

Les investigations sont menées avec des archéologues et des architectes du patrimoine. Des étudiants issus de plusieurs universités françaises et étrangères participent également au chantier, dans le cadre de leur formation aux méthodes de l’archéologie de terrain.

La direction des fouilles est assurée par Giulia Ciucci, du Département du Rhône, Corinne Rousse, d’Aix-Marseille Université et du Centre Camille Jullian, et Stéphane Riochet, du Département du Rhône.

Lire aussi : Selon des scientifiques lyonnais, les humains sont responsables du stress des éléphants