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L’Institut Vermorel est situé à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. @Institut Vermorel

Au nord de Lyon, l’Institut Vermorel ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées du patrimoine

  • par Corentin Lucas

    • Les 19 et 20 septembre, l’Institut Vermorel proposera au public de découvrir l’ancienne station viticole de Victor Vermorel, habituellement inaccessible, à Villefranche-sur-Saône.

    À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’Institut Vermorel ouvrira exceptionnellement les portes de l’ancienne station viticole de Villefranche-sur-Saône. Pendant tout le week-end, de 14h à 18h, les visiteurs pourront participer à un escape game d’environ 30 minutes, en famille ou entre amis, qui aura pour objectif de sauver la station viticole de la destruction.

    Le scénario plonge les participants au cœur de l’histoire du bâtiment. Il permettra également de découvrir le parcours de Victor Vermorel, de ses travaux sur la viticulture aux débuts de l’automobile, en passant par ses inventions et ses recherches scientifiques. L’Institut Vermorel souhaite à travers cette expérience faire découvrir "un homme qui a profondément marqué le Beaujolais".

    Né en 1848 à Beauregard, dans l’Ain, Victor Vermorel a consacré une grande partie de sa vie à l’innovation dans les domaines agricole et viticole.

    Une conférence organisée sur Victor Vermorel

    Une conférence intitulée "Victor Vermorel, un homme animé par l’innovation" sera également proposée les deux jours à 15h30. Elle reviendra sur le parcours de cet industriel présenté comme un "grand humaniste et mécène" engagé en faveur de l’agriculture et de la viticulture.

    Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’Institut Vermorel.

    Lire aussi : Lyon : le Hot Club dévoile sa programmation pour la rentrée et ouvre sa billetterie

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