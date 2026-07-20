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La passerelle Porte des Alpes va être détruite à Saint-Priest. Google Maps

Saint-Priest : la passerelle Porte des Alpes définitivement fermée, l’ouvrage va être détruit

  • par C.M.

    • La passerelle Porte des Alpes a été définitivement fermée à la circulation ce lundi 20 juillet. L’ouvrage va être détruit pour des raisons de sécurité.

    Les travaux vont être nombreux cet été dans l’agglomération lyonnaise : tramway T9 à Villeurbanne, pont Kitchener à Lyon, mais également passerelle Porte des Alpes à Saint-Priest… Cette dernière, qui relie la forêt de Feuilly au campus de l’université Lumière Lyon 2/Parilly, est en effet définitivement fermée à la circulation pour les modes doux depuis ce lundi 20 juillet, puisqu’elle sera détruite dans les prochaines semaines pour des raisons de sécurité.

    La passerelle Porte des Alpes va être détruite à Saint-Priest. Crédit : Ville de Saint-Priest

    Des complications attendues sur le Boulevard Urbain Est

    En conséquence, des perturbations sont également attendues sur le Boulevard Urbain Est (BUE) jusqu’au 21 août. Dans le détail, la circulation sera réduite sur l’axe du 20 au 24 juillet (tronçon allée des Parcs / rue du Dauphiné), puis totalement fermée du 27 au 31 juillet. La circulation sera une nouvelle fois réduite du 3 au 14 août (tronçon allée des Parcs / rue du Dauphiné). Le chantier devrait s’achever entre le 17 et le 21 août. Les itinéraires des piétons, cyclistes et cavaliers vont également être modifiés durant l’été.

    La Ville de Saint-Priest précise par ailleurs que les dates des travaux ont été "volontairement" choisies durant l’été "afin de limiter les nuisances et perturbations pour les usagers."

    Lire aussi : Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements

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