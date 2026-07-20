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La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL hérite du Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions

  • par V.G.

    • L'Olympique lyonnais a hérité du Sparta Prague lundi lors du tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions organisé à Nyon, en Suisse.

    L'OL connait son adversaire au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le club lyonnais affrontera le Sparta Prague après le tirage au sort effectué ce lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

    A lire aussi : Football : l’OL chute face au Slavia Prague pour son quatrième match de préparation

    L'OL affrontera le club tchèque dans un match aller-retour le 4 ou le 5 août à Prague, puis le 11 août au Groupama Stadium. S'ils éliminent le Sparta Prague, les hommes de Paulo Fonseca auront un barrage à disputer les 18-19 et 25-26 août pour se qualifier pour la phase de ligue de la C1, qui débutera le 8 septembre.

    Le club rhodanien n'a plus disputé la Ligue des champions depuis la saison 2019-2020, où il avait atteint le dernier carré avant d'être éliminé par le futur vainqueur, le Bayern Munich.

    En cas d'échec, Lyon jouera en Ligue Europa après avoir terminé quatrième de Ligue 1 la saison dernière, derrière le PSG, Lens et Lille.

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