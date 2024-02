Patrick Gonzalez, président AS Saint-Priest. PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Maxime JEGAT

L'AS Saint-Priest affronte Valenciennes ce mercredi soir (20h30) pour le premier 8e de finale de son histoire. Un match disputé à Bourgoin-Jallieu et qui a demandé une grosse organisation au club rhodanien.

"C'est une organisation phénoménale et assez compliquée à mettre en place". Patrick Gonzalez, président de l'AS Saint-Priest, s'apprête à vivre, ce mercredi, une journée intense. Son club affronte Valenciennes en 8e de finale de Coupe de France et espère poursuivre son rêve face au club de Ligue 2. "La pression commence à monter, mais c'est une bonne pression" sourit le président san-priot.

Une rencontre qui se déroulera en Isère, à Bourgoin-Jallieu, à une trentaine de kilomètres de Saint-Priest. Le stade Jacques-Joly, habituel enceinte de l'ASSP, n'a pas été homologué par la Fédération Française de Football pour accueillir cette rencontre de Coupe.

Un coût global de 50 000 euros

"La FFF nous a imposé pas mal de choses, comme enlever toute la pub présente à Pierre-Rajon" détaille Patrick Gonzalez, avant de poursuivre : "Toutes ces petites choses ajoutent des frais à la préparation de la rencontre. Au total, ça devrait coûter au club pas loin des 50 000 euros".

Une belle somme pour le club qui évolue en National 3 et qui vise cette année la remontée en N2. "J'espère que grâce à la billetterie et aux loges qu'on a vendu à nos partenaires on rentrera dans nos frais" détaille le président du petit poucet de la Coupe de France, qui espère également pouvoir trouver un arrangement pour récupérer une partie de l'argent de la buvette.

A quelques heures de la rencontre, le président de l'ASSP a "hâte d'y être" et ressent "une tension qui monte". "Dans tous les cas, ça va être quelque chose de fabuleux pour le club. Même s'il va y avoir de la pression, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un match de football. Faut que ça soit une grande fête" conclut le dirigeant. Un match qui débutera ce mercredi soir à 20h30 dans un stade qui devrait être plein et qui tentera de pousser les joueurs san-priots vers l'exploit face à Valenciennes.