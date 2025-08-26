Une chaleur lourde avant l'arrivée des orages à Lyon ce mardi

C'est une journée avec une forte chaleur attendue à Lyon ce mardi 26 août 2025, avec l'arrivée d'orages forts en fin d'après-midi et en début de soirée.

Il va de nouveau faire chaud ce mardi 26 août à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Sous un ciel alternant entre nuages et éclaircies, la chaleur sera pesante. S'il fait seulement 15 degrés ce mardi matin, le thermomètre grimpera jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi, soit 7 degrés au dessus des normales de saison.

Une chaleur lourde qui sera suivi, dès la fin d'après-midi, d'orages forts avec un risque de grêle jusqu'en début de soirée avant une nuit plus calme. Des orages qui pourraient cependant se poursuivre pour la journée de mercredi avec des températures qui baisseront drastiquement puisque seulement 24 degrés sont attendus mercredi après-midi dans la région lyonnaise.