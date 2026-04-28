Reprise de Polytchnyl à Saint-Fons : l'Etat affirme "rester mobilisé"

Face à la reprise de l'entreprise Polytechnyl Saint-Fons, entraînant la suppression de 178 postes, l'Etat affirme "rester mobilisé."

Le verdict est tombé ce lundi. Polytechnyl, entreprise de 550 salariés en redressement judiciaire depuis janvier, va être reprise par le fonds d'investissement américain Lone Star, seul candidat à la reprise. Seul 72 salariés sur 250 garderont leur poste sur le site de Polytechnyl Saint-Fons, filiale française de Domo Chemicals.

"L'Etat s'assurera que le groupe DOMO remplit bien l'ensemble de ses obligations"

Face à ce climat d'incertitude pour les salariés, l'Etat réaffirme sa mobilisation. En plus de proposer un accompagnement sur le volet social,"l'Etat s'assurera que le groupe DOMO remplit bien l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de ses salariés et qu’il respecte les obligations de sécurité liées à son statut d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), SEVESO seuil haut", indique la préfecture du Rhône dans un communiqué ce mardi.

En parallèle, un cadre de discussions, permettant de faciliter les échanges entre les différentes parties prenantes intervenants ou susceptibles d’intervenir sur le site, a été mis en place. Ce dernier vise à éviter"tout effet d'entraînement" et à maintenir l'attractivité de la plateforme chimique.

Pour rappel, l'Etat avait déjà débloqué 6, 3 millions d'euros de crédit impôt recherche, permettant d’assurer le financement de la période d’observation assortie d’une recherche de repreneurs. Un accompagnement des salariés relevant du PSE de juillet 2025, leur permettant de transformer leur congé de reclassement en contrat de sécurisation professionnelle, avait également été mis en place.

Lire aussi : Reprise de Polytechnyl à Saint-Fons : la Métropole de Lyon tacle l’ancien exécutif et promet "un travail de fond"