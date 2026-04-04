Lyon : jusqu’à un million d’euros de matériel volé sur un tournage de cinéma

Du matériel valant près d’un million d’euros a été volé sur un tournage de cinéma à Lyon. (Image d’illustration)

C’est un vol digne d’un scénario hollywoodien qui s'est produit dans le 1er arrondissement de Lyon.

Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril, un vol spectaculaire s’est produit sur les pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1er). Du matériel de tournage professionnel a été dérobé dans un camion pourtant placé sous surveillance.

Les faits se sont déroulés rue Lemot, où plusieurs véhicules techniques étaient stationnés dans le cadre d’un tournage d’un long-métrage pour la plateforme Netflix. Malgré la présence de deux agents de sécurité, un ou plusieurs individus sont parvenus à s’introduire dans l’un des camions en découpant son plafond.

À l’intérieur, les voleurs ont mis la main sur deux caméras professionnelles ainsi qu’une série d’optiques haut de gamme. Le préjudice est estimé entre 500 000 et 1 million d’euros.

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Une opération visiblement préparée

Selon les éléments recueillis par nos confrères du Parisien, les malfrats s’étaient bien préparés. La preuve en est avec la neutralisation d’un détecteur de mouvement censé protéger le matériel et l’absence d’empreinte sur les lieux du vol. Les enquêteurs n’excluent pas que les voleurs aient bénéficié de complices.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la police judiciaire afin d’identifier les auteurs des faits.