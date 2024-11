Saint-Étienne : le Musée d'art moderne rouvre après 19 mois de travaux

Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne rouvre en novembre. (Photo MAMC+)

Après un an et demi de travaux, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne (MAMC) a rouvert ses portes ce samedi 9 novembre.

Après 19 mois de travaux, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne a rouvert ses portes ce samedi. L'occasion de découvrir les nombreuses rénovations réalisées sur ce bâtiment construit en 1987, et qui était resté inchangé jusqu'alors. Et de redécouvrir l'impressionnante collection du musée composée de 23 000 pièces, en faisant la deuxième collection de France derrière le centre Pompidou à Paris.

Lancés en avril 2023, les travaux avaient pour objectif de "répondre aux défis contemporains et de proposer une expérience de visite renouvelée".

"C'est une rénovation historique puisque le musée n'avait pas connu une telle intervention depuis sa création en 1987", a indiqué Marc Chassaubéné, vice-président de Saint-Étienne Métropole chargé de la culture à IF Saint-Étienne. Soit un investissement de près de 5 millions d'euros, dont une partie financée par l'État à hauteur de 630 000 euros.

Une déambulation repensée

Au-delà de la remise aux normes de l'établissement, l'ensemble du parcours de la visite a été repensé. Le parcours est désormais "plus intuitif pour le visiteur", indique Aurélie Voltz, directrice du musée, à France 3. Les éclairages ont été améliorés à l'intérieur des salles, ainsi que les installations d'aération et de ventilation, pour une meilleure conservation des oeuvres. Le musée proposera également une "nouvelle offre de médiation plus inclusive", notamment pour les enfants et les familles.

Ces travaux ne pourraient néanmoins pas être les derniers. Un projet d'extension du musée est envisagé.

À l'occasion de sa réouverture, l'entrée, les performances, spectacles et visites seront gratuits du 9 au 11 novembre. Quatre expositions sont déjà annoncées au musée : "Hors Format", "Brand New !", "David Meski" et "Anne Bourse".