Fermé depuis plus d'un an, le musée s'apprête à rouvrir ses portes après d'importants travaux de rénovation.

Après 18 mois de travaux, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne rouvrira au public le 9 novembre prochain. Construit en 1987, le MAMC était resté comme tel depuis près de 40 ans. Un vaste chantier de rénovation a donc été lancé pour le mettre au goût du jour. Il s'agissait ainsi de "répondre aux défis contemporains et de proposer une expérience de visite renouvelée".

Deux journées gratuites au musée

Afin de garantir une meilleure conservation des œuvres, de baisser sa consommation énergétique et d'améliorer la sécurité au travail de ses employés, le musée a réalisé différents travaux. Notamment, les salles d'exposition ont été entièrement rénovées pour moderniser le lieu. Les quatre centrales de traitement d'air contrôlant le climat des salles ont été remplacées, tout comme l'éclairage des centrales hautes. Le musée a également changé son revêtement et l'ensemble de ses cimaises.

A l'occasion de sa réouverture, l'entrée, les performances, spectacles et visites seront d'ailleurs gratuits du 9 au 11 novembre. De plus, un vernissage public et festif est organisé le vendredi 8 à 18 heures. Quatre expositions sont d'ores et déjà annoncées au musée : "Hors Format", "Brand New !", "David Meski" et "Anne Bourse".

