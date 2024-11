Lyon : ce mythique restaurant ferme, découvrez celui qui le remplace

Installé depuis plus de 35 ans rue Tupin, le restaurant italien Pizza Papa a définitivement fermé ses portes. Un nouveau restaurant va bientôt le remplacer.

Vous avez déjà sûrement remarqué les portes closes de ce restaurant italien situé au numéro 34 de la rue Tupin, dans le quartier de Cordeliers. Après plus de 35 ans de services, le restaurant italien Pizza Papa a définitivement fermé à la mi-octobre.

Mettant à l'honneur une cuisine italienne "authentique et familiale", le restaurant n'a finalement pas tenu le coup. La chaîne, qui possède plusieurs enseignes en France, conserve néanmoins ses restaurants de Montpellier et de Nîmes.

Un nouveau restaurant italien à la place

Malgré la déception de la fermeture pour les habitués lyonnais, bonne nouvelle : Pizza Papa sera remplacé par un autre restaurant... lui aussi italien. Baptisé "Valentina", le restaurant souhaite changer de concept, en proposant une ambiance plus festive, tout en conservant la qualité de sa cuisine.

"Il y aura des pizzas napolitaines, des pâtes, des antipasti, des cocktails… Le but est d’avoir un bar-restaurant type brasserie italienne et un établissement jeune et dynamique. On organisera sans doute des soirées DJ", a indiqué Anthony Simonian, le restaurateur derrière "Valentina", à nos confrères d'Actu Lyon.

Avec un ticket moyen à 20 euros le midi et 30 euros le soir, le restaurant italien compte attirer une clientèle plus jeune. L'ouverture est prévue le vendredi 15 novembre au soir.