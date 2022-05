Rugby : Lyon affrontera Toulon pour la finale du Challenge européen

(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Toulon a dominé les Saracens (25-16) à Mayol samedi et file ainsi en finale du Challenge européen où il affrontera Lyon à Marseille pour une finale 100% française.

Grâce à deux essais de son ailier Gabin Villière, Toulon a dominé les Saracens (25-16) à Mayol samedi. Prochain rendez-vous pour les Toulonnais : le stade Vélodrome de Marseille le 27 mai pour la finale du Challenge européen contre l'équipe lyonnaise du LOU Rugby.

Un match attendu par Pierre Mignoni, manager de Lyon : "C'est un immense bonheur. Dans la situation dans laquelle est le monde, en Ukraine notamment, vivre des moments comme ceux-là est un privilège", confie-t-il à l'AFP.

"Il y a du pain sur la planche"

Mais, pour lui, l'équipe du LOU doit rester sur ses gardes, car rien n'est joué et le dernier match a donné quelques frayeurs à l'équipe. "Nous nous sommes fait peur. Nous allons vite devoir basculer sur le championnat. Il y a du pain sur la planche", estime Jean-Marc Doussain, demi de mêlée de Lyon, lors d'une interview donnée à l'AFP.

Une finale 100% française

"Ce sera historique seulement si on gagne. On ne se souvient que du gagnant !", indique Pierre Mignoni à l'AFP. Pour l'heure, l'équipe du LOU se prépare pour ce dernier match du challenge européen. Une finale qui sera 100% française et qui pourrait marquer l'histoire du club.