Lyon : le LOU Rugby en ordre de marche avant d'affronter Toulon

Vendredi, le LOU Rugby affrontera Toulon pour la première finale européenne de son histoire. Avant ce grand rendez-vous, les Lyonnais ont clamé l'importance du "mental" pour ce match.

L'heure approche. Vendredi à 21 heures, le LOU Rugby sera opposé à Toulon lors de la finale de la Challenge Cup. Ambitieux dès le début de la compétition, le club lyonnais voulait conquérir le premier trophée européen de son histoire, il en aura l'opportunité lors du match au Vélodrome (Marseille).

En face, la formation varoise arrive en pleine confiance, mais cela n'effraie pas l'entraîneur rhodanien, Pierre Mignoni. "On connaît bien cette équipe mais c'est réciproque, ils nous connaissent aussi. Le plus important, c'est le mental, c'est la discipline. Une finale, c'est du 50-50. Il n'y a pas de favori, a-t-il assuré. Si j'avais gagné toutes les finales où j'étais favori, j'aurais plus de titres... Une finale, ça se joue dans la tête. Il faudra répondre présent à la 80e, à la 100e minute, pour espérer avoir gagner quelque chose."

"Remporter un titre, ça valide beaucoup de travail"

Si le manager rejoindra quittera le LOU pour rejoindre le RCT à l'issue de la saison, il ne fera pas de cadeaux à son futur groupe et dirigeants. "Remporter un titre, ça valide beaucoup de travail et c'est important dans la construction d'un club. Ce serait top pour l'avenir, ça permettrait aux joueurs de prendre conscience de leur potentiel, a-t-il insisté. Il faudra être capable de faire des choses incroyables. Pour le club, pour la région lyonnaise, c'est important. On serait la première équipe à gagner un trophée."