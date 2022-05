Jordan Taufua, capitaine du LOU Rugby, retrouve sa place du titulaire pour le match contre Toulon vendredi. Le club lyonnais disputera la première finale européenne de son histoire.

Pierre Mignoni peut compter sur une équipe-type. Vendredi, le LOU Rugby défiera Toulon lors de la finale de la Challenge Cup. Pour la première fois de son histoire, le club lyonnais a l'occasion de remporter un trophée européen. Pour tenter de renverser les Toulonnais, sur une excellente dynamique, les Rhodaniens peuvent s'appuyer sur le retour de leur capitaine, Jordan Taufua.

4 joueurs titulaires lors du dernier match

Blessé au mollet le 23 avril dernier à Brive, il sera titulaire au centre de la 3e ligne avec à ses côtés Dylan Cretin et Patrick Sobela. La charnière sera composée de Léo Berdeu au poste d'ouvreur et de Baptiste Couilloud comme demi de mêlée. En 2e ligne, Félix Lambey laisse sa place à l'Anglais Joel Kpoku. Mignoni, le manager du LOU, a opté pour la fraîcheur car seuls quatre joueurs étaient titulaires lors du dernier match le week-end dernier, perdu largement à Bordeaux (Sobela, Couilloud, Berdeu et Tuisova).

Le XV du LOU Rugby face à Toulon : Arnold - Tuisova, Barassi, Ngatai, Niniashvili - (o) Berdeu, (m) Couilloud - Sobela, Taufua, Cretin - R. Taofifenua, Kpoku - Bamba, Marchand, S. Taofifenua.

Remplaçants : Ivaldi, Kaabèche, Gomez Kodela, Lambey, Goujon, Doussain, Fainga'a, Mignot.