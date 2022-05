Ce dimanche : l'Open Air du Petit Paumé, un rendez-vous 100% lyonnais

Le Petit Paumé fête l'arrivée des beaux jours avec un DJ set et des animations de 11h à 18h ce dimanche à la Station Mue (Lyon 2e).

Le rendez-vous est donné, de 11h à 18h ce dimanche 15 mai à la Station Mue (Lyon 2e) pour l'Open Air du Petit Paumé. Le concept : un évènement 100% lyonnais animé par des artistes et des acteurs de la ville.

Ateliers en extérieur, foodtrucks, ou encore buvette, tout a été pensé sur le thème du festival Coachella, l'évènement de musique le plus célèbre d'Amérique du Nord.

Ateliers cocktails et DJ set electro-house

Parmi les nombreuses animations qui prendront place toute la journée :

DJ set electro-house en continu par divers collectifs lyonnais

Ateliers cocktails animés par Pélican

Tatouages et coupes avec Phoenix Tattoo

Produits de seconde main par Old Friend

Produits à base de CBD par Greenland

Bijoux et headbands de La Rumeur Blonde

Ateliers boutures par Indoor Poppies

Molky, pétanque, babyfoot, palets etc.

4500 à 5000 personnes attendues

"Les Lyonnais ont l’occasion de venir profiter d'un moment agréable en plein air tout en (re)découvrant les acteurs lyonnais qui tiendront un stand sur l'événement", explique Lilia, responsable de l'Open Air, qui attend de 4500 à 5000 personnes ce week-end pour l'évènement.

Des foodtrucks lyonnais

Sur place, plusieurs foodtrucks lyonnais seront présents dont l’Olympique Churros et Toké. Le petit plus? La pinte à cinq euros toute la journée à retrouver à la buvette qui promet des tarifs réduits à n'importe quelle heure. L'entrée et les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Créée en 1968, le Petit Paumé est une association célèbre des Lyonnais pour ses recommandations d'établissements, d'évènements et de bons plans aux quatre coins de la ville.

Informations pratiques | Open Air du Petit Paumé

Où? : Station Mue, 155 cours Charlemagne, 69002 Lyon

Quand? : Dimanche 15 mai de 11h à 18h

Tarif : gratuit, ouvert à tous