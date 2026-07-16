Rue Bugeaud à Lyon : 89,8 % des riverains souhaiteraient conserver ce nom pour l’associer au résistant Pierre Bugeaud

La mairie du 6e arrondissement de Lyon a rendu publics les résultats de sa consultation citoyenne concernant la débaptisation de la rue Bugeaud.

La rue Bugeaud de nouveau sur le devant de la scène lyonnaise. La mairie du 6e arrondissement de Lyon a dévoilé ce jeudi les résultats de sa consultation citoyenne portant sur la débaptisation de la rue, confirmée le 22 juin par l’adjointe aux Mémoires de la Ville de Lyon, Aline Guitard. Farouchement opposé à cette idée, le maire d’arrondissement Samuel Soulier (Lyon Ensemble) avait, dans la foulée, proposé "qu’un Bugeaud en remplace un autre", soit qu’on ne parle plus du maréchal Thomas Bugeaud, figure française de la colonisation en Algérie, mais de Pierre Bugeaud, membre du Comité national des prisonniers de guerre.

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"Les habitants ont parlé. Leur message est clair"

La consultation, réalisée auprès des habitants et des commerçants de la rue Bugeaud, a ainsi recueilli 230 réponses. Et "le résultat est sans appel", assure la mairie du 6e arrondissement. 89,8 % soutiendraient en effet la proposition formulée par le maire, 3, 6 % souhaiteraient conserver le nom en l’état, quand 6,7 % souhaiteraient que la rue change totalement de nom, "sans que la nouvelle dénomination envisagée par la Ville de Lyon ne soit connue à ce jour", indique également la mairie.

"Ce résultat confirme ce que nous défendons depuis plusieurs mois : les habitants souhaitent une solution qui rassemble et honore plutôt qu'une décision imposée", appuie Samuel Soulier. Et d’ajouter : "À l'heure où la participation citoyenne est régulièrement mise en avant par la majorité écologiste de la Ville de Lyon, il serait incompréhensible que l'avis exprimé par une très large majorité des premiers concernés soit ignoré, faisant diverger les éléments de langage et la pratique. Les habitants ont parlé. Leur message est clair. Il appartient désormais au Maire de Lyon et à son adjointe, Madame Guitard, de les entendre."

Le maire réaffirme enfin sa "disponibilité" pour "construire une solution équilibrée, respectueuse de notre Histoire, de notre mémoire et de la volonté des habitants", conclut-il.

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