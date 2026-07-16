Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance orange

Météo France place sept nouveaux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange face aux risques d’orages violents qui pourront éclater en fin de journée.
Après l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Loire et l’Ain, Météo France étend sa vigilance orange face aux orages violents qui pourront toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes en fin de journée ou dans la soirée.
Sept nouveaux départements sont ainsi concernés. Il s’agit de l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Haute-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Des orages particulièrement forts sont attendus aux alentours de 22 heures dans ces départements.
Pour rappel, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours en vigilance canicule.
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