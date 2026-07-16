Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance orange

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Météo France place sept nouveaux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange face aux risques d’orages violents qui pourront éclater en fin de journée.

Après l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Loire et l’Ain, Météo France étend sa vigilance orange face aux orages violents qui pourront toucher la région Auvergne-Rhône-Alpes en fin de journée ou dans la soirée.

Sept nouveaux départements sont ainsi concernés. Il s’agit de l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Haute-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Des orages particulièrement forts sont attendus aux alentours de 22 heures dans ces départements.

Pour rappel, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours en vigilance canicule.

🟠⛈️ 31 départements en Vigilance orange orages



Passage à 22h en orange : Aveyron, Lozère, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Haute-Loire, Savoie, Haute-Savoie.



Orages, localement violents, accompagnés de vents violents, de pluies intenses et de grêle.https://t.co/SBcDaJ3wuk pic.twitter.com/H798lK3S1f — Météo-France (@meteofrance) July 16, 2026

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