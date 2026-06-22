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Samuel Soulier
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Débaptisation de la rue Bugeaud à Lyon : Samuel Soulier tance une décision prise sans "discussion" et "encore moins de débat"

  • par Clémence Margall

    • Le maire du 6e arrondissement de Lyon, Samuel Soulier, estime la débaptisation de la rue Bugeaud "irréfléchie" et déplore le manque de concertation avec les élus et riverains.

    C’est une nouvelle qui passe mal à la mairie du 6e arrondissement. Après que l’adjointe aux Mémoires, Aline Guitard, a confirmé à nos confrères de Tribune de Lyon ce lundi que la rue Bugeaud serait en effet bel et bien débaptisée, le maire d’arrondissement, Samuel Soulier, déplore n’avoir pas été tenu au courant de cette décision, ainsi que de la tenue d’une réunion technique.

    "Pas d’information, pas de discussion, encore moins de débat. Ni avec le maire choisi par une grande majorité des électeurs, ni même avec les habitants du 6e, en particulier ceux de la rue Bugeaud", écrit-il dans un communiqué, précisant que la pétition lancée contre cette initiative a récolté "près de 2 000 signatures." Le maire du 6e arrondissement assure par ailleurs que, si Aline Guitard avait "pris le temps" de consulter les élus et riverains, "sans nul doute aurions-nous pu trouver un accord."

    A lire aussi : Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire

    Parler de Pierre Bugeaud plutôt que du maréchal Thomas Bugeaud

    Toujours dans son communiqué, Samuel Soulier propose donc ce qu'il juge être une idée "équilibrée, judicieuse et pleine de bon sens : qu’un Bugeaud en remplace un autre." Ainsi, on ne parlerait plus du maréchal Thomas Bugeaud, figure française de la colonisation en Algérie, mais de Pierre Bugeaud, membre du Comité national des prisonniers de guerre. "Peut-être que Pierre Bugeaud aurait trouvé une place entre la passerelle du collège-Famille Péju et la Place du Général Brosset (libérateur de Lyon), tous résistants", poursuit l’édile.

    Ce nouveau nom "allégerait" également les riverains et commerçants, puisqu’ils ne devraient pas changer d’adresse postale ou effectuer des modifications sur leurs documents administratifs. "La débaptisation irréfléchie entraînerait, de surcroît, une mise à jour des bases de données cadastrales et d’adressage, la modification des systèmes de géolocalisation, des plans de la ville et donc de celles des services de secours, sans compter les dépenses de communication sur le remplacement de la signalisaion urbaine", ajoute le communiqué. Et de conclure : "La Mairie de Lyon propose aux habitants du 6e le parcours du combattant, nous leur proposons le parcours des Résistants."

    Lire aussi : Le comité mémoriel de la Ville de Lyon favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud

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