Sébastien Chabal entre au capital de Seebee, un GPS connecté pour les routiers

Sébastien Chabal entre au capital de Seebee qui a lancé deux applications, l’une à destination des routiers et l’autre pour les amateurs de van et camping-cars (Crédit : Johan MEALLIER)

La société stéphanoise Seebee a sorti, début 2025, une application multifonctionnelle destinée aux chauffeurs routiers. Aujourd’hui, elle accueille un nouvel actionnaire, l’ex-international de rugby, Sébastien Chabal.

À première vue, le nom de cette société stéphanoise intrigue. Seebee fait directement référence à la CB (citizen band), plus connue sous le nom de "CiBi", le réseau radio qui permettait autrefois aux chauffeurs routiers d'échanger en direct sur les conditions de circulation, les dangers ou les bons plans.

Fondé début 2025 par Daniel Damien et Nadir Younsi, Seebee développe aujourd’hui deux applications qui combinent GPS, services en temps réel et réseau social.

Seebee truck, le copilote des chauffeurs routiers

L’idée est simple : en ouvrant l’application Seebee truck, les chauffeurs routiers peuvent rouler sereinement grâce au GPS combiné aux alertes en temps réel signalant les dangers et accidents et partageant les aires de repos, restaurants voire médecins à proximité (en Europe) ou encore les places de parking gratuites.

L'application est aujourd'hui utilisée par des conducteurs de quatorze nationalités (français, italiens, polonais, québécois…) avec un GPS connecté qui s’étend dans 126 pays, permettant aux routiers d'échanger sans la barrière de la langue. Sur l’application, les utilisateurs peuvent aussi envoyer des messages écrits ou vocaux, des photos, des vidéos.

Seebee truck combine pléthore de fonctionnalités pour aider le quotidien des chauffeurs routiers. (Capture d'écran)

"Seebee lutte contre l'isolement des chauffeurs routiers"

L’originalité de l’application réside donc dans sa communication, qui est brevetée, à la fois instantanée et traduite automatiquement, pour l’instant dans huit langues, destinée à la communauté routière internationale. "Nous sommes les seuls capables de pousser un message vocal directement sur un GPS poids lourd, avec une traduction automatique selon la langue du conducteur", résume Daniel Damien.

Pour garantir leur sécurité et prévenir les vols ou agressions dont ils peuvent être victimes, les chauffeurs peuvent profiter du « service bodyguard » qui alertera, en un clic, tous les usagers de l’application présents à proximité et, dans certains cas, les forces de l’ordre.

Pensé comme un média global, "Seebee lutte contre l'isolement des chauffeurs routiers, qui sont tous seuls dans un camion", insiste Daniel Damien. L'entreprise revendique aujourd'hui près de 7 000 utilisateurs et vise les 10 000 avant la fin de l'année. Elle se concentre aujourd’hui sur le développement de "Seebee care", en proposant une offre de coaching sportif et des "challenges quotidiens", confie Daniel Damien, pour permettre aux routiers d’échapper au cycle répétitif : route, repas, repos.

L’ex-champion de rugby, Sébastien Chabal, entre au capital

Seebee a récemment franchi une nouvelle étape avec l'arrivée de l'ancien international de rugby Sébastien Chabal, qui après être devenu ambassadeur, entre aujourd’hui dans le capital en tant qu’actionnaire minoritaire de l'entreprise.

Pour Daniel Damien, cette collaboration est avant tout une histoire de valeurs. Le père de l'ancien joueur étant conducteur travaux publics, il entretient un lien personnel avec cet univers. "C'est un ambassadeur de poids", plaisante le fondateur, expliquant que Sébastien Chabal s'est rapidement intéressé au projet et participe désormais à sa médiatisation sur les réseaux sociaux.

Nadir Younsi (à gauche) et Daniel Damien (à droite), cofondateurs de Seebee, accompagnés de Sébastien Chabal (Crédit : DR)

Seebee van mise sur le tourisme connecté

Après le transport routier, Seebee s'attaque désormais au tourisme pour aider les vanlifers et camping-caristes avec Seebee van. L’application, sur le marché depuis le début du mois de juin, reprend le même principe : réunir dans une seule application un GPS adapté au véhicule, une communauté d'utilisateurs et des outils destinés à faciliter les voyages.

Mais cette fois, la dimension touristique prend une place centrale. Grâce à la traduction automatique et à la géolocalisation, les voyageurs peuvent recevoir des informations touristiques locales recommandées par les offices de tourisme. "Nous voulons faire en sorte que Seeber van devienne un média pour les territoires, explique Daniel Damien. Leur permettre de toucher une cible qui ne l'est pas aujourd'hui, sans la problématique de la barrière de la langue."

Pour le second semestre de l’année, l'entreprise prévoit désormais de renforcer ses partenariats avec les acteurs nationaux, régionaux et locaux du tourisme et d'être présente sur les principaux salons dédiés : du voyage en camping-car à la vanlife.

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