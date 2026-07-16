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Haute-Savoie : le bailleur in'li Aura ouvre un bureau à Annecy face à la crise du logement

  • par Marc-Antoine Galand

    • La filiale d'Action Logement, spécialisée dans le logement à prix maîtrisé pour les salariés, ouvrira son premier bureau haut-savoyard en juillet 2026 à Annecy pour répondre à la pression foncière.

    Le logement des actifs devient un enjeu de compétitivité en Haute-Savoie. C'est le constat qui a poussé in'li Aura, foncière résidentielle filiale d'Action Logement, à ouvrir son premier bureau annécien en juillet. Un signal fort dans un département où la pression sur le marché immobilier constitue désormais un frein à l'attractivité des entreprises.

    Basée à Lyon, in'li Aura est spécialisée dans le logement à prix maîtrisé pour les salariés et les jeunes actifs. Elle s'adresse aux collaborateurs des entreprises privées de plus de dix salariés et gère plus de 8 000 logements sur les zones les plus tendues d'Auvergne-Rhône-Alpes. En Haute-Savoie, la foncière dispose déjà de 690 logements, dont plus de 100 sur le territoire du Grand Annecy.

    Un département sous pression foncière

    Le contexte local justifie pleinement cette implantation. Parmi les départements les plus dynamiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Savoie combine plusieurs atouts : tissu économique diversifié, filières industrielles solides, activité touristique majeure et bassin d'emploi important. Or, cette vitalité alimente une forte demande sur le marché du logement, tandis que la proximité genevoise tire les prix vers le haut. Résultat : les entreprises locales peinent à recruter et à fidéliser leurs talents.

    Face à cette tension, la foncière prévoit ainsi de livrer 150 nouveaux logements à prix maîtrisé d'ici 2028. Le nouveau bureau, situé au 75 boulevard du Fier à Annecy, accueillera deux commerciaux et un responsable de secteur couvrant la Savoie et la Haute-Savoie. Il doit permettre de resserrer les liens avec les élus, les collectivités et les entreprises du bassin.

    Le lien emploi-logement en ligne de mire

    L'ouverture de ce bureau s'inscrit dans un enjeu structurel plus large : la difficulté croissante des salariés à se loger là où ils travaillent. « Cette proximité favorisera une qualité de service toujours plus élevée pour nos locataires et nous permettra de poursuivre notre mission : faciliter les parcours résidentiels des actifs jusqu'à l'accession à la propriété », souligne Philippe Boyer, directeur général d'in'li Aura.

    Le modèle repose sur la Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), collectée paritairement par Action Logement depuis plus de 70 ans. Une inauguration officielle du bureau annécien est prévue le 16 octobre 2026. En attendant, le sujet du logement des actifs reste l'un des dossiers les plus lourds sur le bureau d'Antoine Armand, nouveau maire Renaissance d'Annecy et président du Grand Annecy.

    Lire aussi : Haute-Savoie : l'immobilier en chute libre

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