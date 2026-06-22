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Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)

À Lyon, la Ville va débaptiser la rue Bugeaud

  • par V.G.

    • Patronyme controversé lié à la conquête coloniale de l'Algérie, le nom du maréchal Bugeaud disparaîtra bientôt de l'espace public lyonnais.

    Le dossier était sur la table depuis plusieurs années. La Ville de Lyon a finalement acté la disparition du nom de Bugeaud de l'espace public lyonnais. Selon les informations de Tribune de Lyon, la rue Bugeaud, dans le 6e arrondissement, sera prochainement débaptisée.

    A lire aussi : Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire

    Cette décision intervient quelques mois après l'avis favorable rendu, en février dernier, par le Comité histoire et mémoires dans la ville (CHMV). Le maréchal Thomas Robert Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie au XIXe siècle, est notamment critiqué pour son rôle dans la conquête coloniale et les violences commises contre les populations algériennes.

    "Il ne suffit pas de débaptiser", explique cependant à Tribune de Lyon Aline Guitard, adjointe aux Mémoires. L'élue précise qu'"aucun calendrier n'est encore établi" pour cette opération et qu'un travail de présélection sera d'abord mené à partir des noms proposés lors des précédentes concertations citoyennes.

    Le Comité histoire et mémoires dans la ville, renouvelé lors du conseil municipal du 25 juin, doit se réunir à la rentrée pour examiner plusieurs propositions. Les Lyonnais seront ensuite appelés à se prononcer, à la fois via la plateforme participative Oyé et par des votes papier.

    La municipalité promet également un accompagnement des riverains et des commerçants concernés par ce changement de dénomination. Cette décision s'inscrit dans la politique mémorielle engagée par la Ville, qui avait déjà rebaptisé la place Abbé-Pierre au profit de Gisèle Halimi et installé récemment une plaque explicative au pied de la statue du sergent Blandan, place Sathonay.

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