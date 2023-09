Le pastier Saint Jean a ouvert sa première boutique dans le 6e arrondissement de Lyon.

Les ravioles Saint Jean ont désormais droit à leur point de vente à Lyon. Rendez-vous au 66 cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour acheter les pâtes fraîches et locales de la marque Saint Jean. Nées à Saint Jean en Royans dans la Drôme, les pâtes fraîches disposent de leur propre boutique dans quatre villes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon, Saint Jean en Royans, Grenoble, ainsi que Romans-sur-Isère.

Avec un fort ancrage dans la région, pour l'entreprise Saint Jean, il était indispensable de s'implanter dans la capitale des Gaules. "Lyon c’est à la fois la capitale régionale et de la gastronomie. On est d'autant plus un gros fabriquant de quenelles et ça faisait longtemps qu’on voulait s’installer à Lyon", souligne Bruno Gil, directeur marketing de l'entreprise.

Crozet et gnocchis frais

Ouverte au public depuis le 24 août, la boutique Saint Jean dispose d'un large panel de choix en termes de pâtes fraîches, de ravioles, d'un rayon surgelé, des plats cuisinés ou encore des produits drômois. On retrouve en tout 12 sortes de pâtes aux saveurs différentes. Les Lyonnais auront également le plaisir d'acheter les quenelles fraîches de la boutique. Par ailleurs, Saint Jean s'étend sur le marché des pâtes fraîches en proposant deux nouvelles gammes de produit, les crozets frais et les gnocchis à base de pommes de terre non déshydratées. "En France les crozets sont vendus en sec. Nous, ce qu'on propose, ce sont des crozets frais qui mettent beaucoup moins de temps à cuire", ajoute le directeur marketing.

Moins cher qu'en grande surface

Bonne nouvelle pour les acheteurs, les produits de la boutique Saint Jean sont moins chers qu'en grande surface. À cela s'ajoute un programme de fidélité à souscrire gratuitement en boutique pour bénéficier de tarif moins onéreux. Par exemple, le lot spécial de ravioles au comté 480g est disponible à partir de 5,80 euros dans la boutique Saint Jean, contre 6 à 8 euros le même produit dans la grande distribution.

Avec un chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros et environ 500 collaborateurs sur l'ensemble des sites de productions, Saint Jean produit environ 14 000 tonnes de pâtes et de ravioles chaque année. Leader sur le marché de la raviole, le marché aurhalpin représente jusqu'à 40% du chiffre d'affaires.